Kadir Gecesi tarihi 2025: Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, son 10 gün mü?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2025 Kadir Gecesi tarihi de gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Mübarek Ramazan ayında Kadir Gecesi de idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, son 10 gün mü?
Ramazan ayının son günlerine doğru Kadir Gecesi araştırmaları hız kazandı. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet ediyor.