Kadir Gecesi tarihi 2026: Mübarek Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
15.03.2026 09:46
Tuğba Öztürk
Kadir Gecesi tarihi tüm İslam camiası tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl yine dualar ve ibadetlerle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında ise Kadir Gecesi'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
İslam inancına göre Kadir Gecesi, insanlık tarihinin en büyük hadisesi olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gecede yapılan tek bir secde, edilen tek bir içten dua, yaklaşık 83 yıllık (bin ay) bir ömür boyunca yapılan ibadetten daha kıymetli sayılmaktadır.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart 2026 Pazartesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
KADİR GECESİ RİVAYETLERİ
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’”
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.