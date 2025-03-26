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Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri bir kez daha gündeme geldi. 2025 yılı Kadir Gecesi gününde ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirlerine ilişkin bilgiler...

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler? - 1

İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, dua, ibadet ve zikirlerle ihya edilir. Bu mübarek gecede yapılan tesbih ve zikirlerin, manevi huzuru artırdığına ve günahların affına vesile olduğuna inanılır.

Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin, tüm bir ömre bedel sevap kazandıracağına inanıldığı için bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler? - 2

KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde geçirmek isteyenler için bazı tesbih ve zikirler tavsiye edilmiştir:

1. “Allahümme inneke afüvvün, tuhibbül afve, fa’fu anni” (100 veya 1000 kez)

Bu dua, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kadir Gecesi’nde en çok okuduğu dua olarak bilinir. Anlamı:

“Allah’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

2. Kelime-i Tevhid (100 kez)

"Lâ ilâhe illallah" (Allah’tan başka ilah yoktur.)
Bu zikir, Allah’ın birliğini ve kudretini hatırlamak için önem taşır.


Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler? - 3

3. Salavat-ı Şerife (100 kez)

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed."
Bu salavat, Peygamber Efendimiz'e selam göndermenin en faziletli yollarından biridir.

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler? - 4

4. Tesbih Namazı

Tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde özellikle tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bu namaz, Allah'ı yüceltme ve af dileme amacıyla kılınır.

5. İstiğfar (100 kez veya daha fazla)

"Estağfirullah el-azim ve etübü ileyh."

Bu zikirle yapılan samimi tövbenin, kişinin günahlarının affına vesile olacağına inanılır.

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