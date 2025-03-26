Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde geçirmek isteyenler için bazı tesbih ve zikirler tavsiye edilmiştir:



1. “Allahümme inneke afüvvün, tuhibbül afve, fa’fu anni” (100 veya 1000 kez)



Bu dua, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kadir Gecesi’nde en çok okuduğu dua olarak bilinir. Anlamı:



“Allah’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”



2. Kelime-i Tevhid (100 kez)



"Lâ ilâhe illallah" (Allah’tan başka ilah yoktur.)

Bu zikir, Allah’ın birliğini ve kudretini hatırlamak için önem taşır.





