“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası
Bursa’da husumetli olduğu muhtar Ruhhan Görgün’ü bacaklarından vurarak yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Volkan Sağlıca, mahkemedeki ifadesinde, “Kafamdaki bir ses bana üç kere ‘onu vur’ dedi. Ben de vurdum.” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Sağlıca’nın tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verdi.
Bursa’da husumetli olduğu muhtar Ruhhan Görgün’ü tabancayla yaralayan Volkan Sağlıca’nın yargılanmasına devam edildi.
Olay, 22 Temmuz 2022 günü, Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi’nde meydana geldi.
Tarihi Namazgah Parkı’ndaki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, taraf oldukları dava nedeniyle, aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi.
Görgün talebi reddedince Sağlıca, belindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş edip, kaçtı.
Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Görgün, hastanede tedaviye alındı.
Polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.