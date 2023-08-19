“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası

“KAFAMDAKİ BİR SES BANA ÜÇ KERE ‘ONU VUR’ DEDİ, VURDUM”

“Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor.” diyen Sağlıca, “Olay günü kafamda bir ses bana üç kere ‘onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum.” ifadelerini kullandı.