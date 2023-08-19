“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası

Bursa’da husumetli olduğu muhtar Ruhhan Görgün’ü bacaklarından vurarak yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Volkan Sağlıca, mahkemedeki ifadesinde, “Kafamdaki bir ses bana üç kere ‘onu vur’ dedi. Ben de vurdum.” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Sağlıca’nın tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verdi.

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 1

Bursa’da husumetli olduğu muhtar Ruhhan Görgün’ü tabancayla yaralayan Volkan Sağlıca’nın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 22 Temmuz 2022 günü, Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarihi Namazgah Parkı’ndaki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, taraf oldukları dava nedeniyle, aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi.

Görgün talebi reddedince Sağlıca, belindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş edip, kaçtı.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Görgün, hastanede tedaviye alındı.

Polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 2

“MUHTAR BENİ KANDIRDI”

Olayla ilgili Volkan Sağlıca hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlaması ve  müebbet hapis cezası istemiyle, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada, sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu.

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 3

“HATIRLAMIYORUM”

Mahkemede ifade veren Volkan Sağlıca, “Ankara'dan Bursa'ya 12 saat içki içerek geldim. Muhtar hakkımda, ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Şizofreni hastasıyım. Olayın nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum.” dedi.

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 4

Sağlıca, olaydan önce aralarındaki dava nedeniyle muhtar Görgün’ün kendisine uzlaşma teklif ettiğini ancak sonra yeniden şikayette bulunup kendisini kandırdığını öne sürerek, “Muhtar, eski eşimi ve onun kardeşini, pazar yerinde görüp hakaret etmiştir. Onların tanık olarak dinlenmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 5

“KAFAMDAKİ BİR SES BANA ÜÇ KERE ‘ONU VUR’ DEDİ, VURDUM”

“Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor.” diyen Sağlıca, “Olay günü kafamda bir ses bana üç kere ‘onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kafamdaki ses üç kere ‘onu vur’ dedi, ben de vurdum” | Muhtarı vuran adamdan “şizofreni” iddiası - 6

MUHAR: SAVUNMASINI KABUL ETMİYORUM

Muhtar Ruhhan Görgün ise, “Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorumç” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

RAPOR BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, Volkan Sağlıca’nın tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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