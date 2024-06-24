Kafasına 70 dikiş atıldı, boynunda çatlak var ama hâyalinden vazgeçmedi! 12 metrelik direğin üzerine 2+1 ev yaptı

Sonrasında bunun olabileceğine karar verdik ve başladık. Bu proje 6 yıl sürdü. Bu direği arkadaşımdan aldığım için sağlamlığı merak ediliyor. Normalde 30 ton çekebilecek bir halde. İçini çelik bariyerlerle döşedik. İçini de komple beton doldurduk. Şu anda 300 bin tona kadar ağırlık taşıyabilir. Bunun temeli de ona göre yapıldı. Evin yönü bile rüzgâr yönüne göre yapıldı. Sağlamlığından en ufak bir şüphemiz yok. Altında 14 tane çelik bariyerle yapıldı. Bunun ustalığını ben yaptım. Temelinden çatısına kadar her şey bana ait. İnşaat süreci zorlu geçti. Kafamda 70 tane dikiş var. Kafatasım çatladı. Boynum kırıldı. Beni buradan hastaneye zor yetiştirdiler. Hastanedeyken bile bana artık yapmaz diyorlardı. Ben hastanede merdiven projesini çiziyordum. Yarıda kalması benim için daha kötü olurdu. Ölene kadar ben o psikolojisinde olurdum. Çünkü başaramamış oluyorsun” ifadelerini kullandı.