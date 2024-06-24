Kafasına 70 dikiş atıldı, boynunda çatlak var ama hâyalinden vazgeçmedi! 12 metrelik direğin üzerine 2+1 ev yaptı
Rize'de yaşayan Cihat Çelik, yaklaşık 9 yıl önce bir arkadaşından 12 metrelik bir direk satın aldı. Aldığı bu direk ile neler yapabileceği hakkında kafa yoran Çelik, en sonunda direğin üstünde bir ev yapmaya karar verdi. Çelik, evin nasıl oluşabileceği hakkında notlar almaya başladı. Direğin evi taşıyabilmesi için yakın çevresinde bulunan mühendis, fizikçi ve matematikçilerden yardım aldı. Yaklaşık 3 yıl boyunca projeyi oluşturmak için çalıştı.
Ev daha proje aşamasında iken eşi Asya Çelik, tehlikeli olabileceğinden ötürü işe karşı çıktı. Maketleri dahi kıran eşine rağmen projeyi bitiren Çelik, inşaat aşamasına başladı. Temeli atılan direğin içi komple beton doldurularak ve çelik bariyerler ile sağlamlaştırıldı.