Kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet etti
İzmir'de kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İbrahim Danışan (50) omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi, mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.