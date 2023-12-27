Kafedeki yüksek ses tartışması cinayetle bitti
Tekirdağ’da bir kafede yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy, Gökay Kazan’ı öldürdü. Cinayet anları, kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ’da bir kafede çıkan yüksek ses tartışması, cinayetle bitti.Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.