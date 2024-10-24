Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Partide bir kadının köle konumunda kafese konduğu ve para ödeyen müşteriler tarafından kırbaçlandığı tespit edildi. Partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edilirken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın sırasında ele geçirilen çok sayıda cinsel içerikli materyale polis tarafından el konuldu.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda bir internet sitesi aracılığıyla şüpheliler Tolga T.(33) ve Laden S.'nin(29), cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediğini tespit etti.

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Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 2

Takibe alınan internet sitesinde parti için 250 lira karşılığında bilet satıldığı belirlendi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 3

POLİS MÜŞTERİ GİBİ ŞÜPHELİLERLE İLETİŞİME GEÇTİ

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri site üzerinden müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerle partinin yapılacağı yeri öğrendi. Savcılıktan alınan arama izinlerinin ardından Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak'ta bulunan bir gece kulübüne saat 20.30 sıralarında baskın yapıldı.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 4

KAFESTE KIRBAÇLAMA, KELEPÇEYLE BAĞLAMA

Polis kamerası tarafından görüntülenen baskın anlarında parti sırasında bir kadının köle olarak boynundaki tasmayla bağlandığı ve demir bir kafesin içine konulduğu ardından da müşteriler tarafından kırbaçlandığı öğrenildi. Ayrıca, kelepçe standına bağlanan bir kişinin, bir kadın tarafından kırbaçlandığı ve bu görüntülerin de kayda alındığı tespit edildi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 5

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gece kulübünde ve partiyi organize eden kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi. Polisin bulduğu 12 adet kırbaç, 5 adet kelepçe, 19 adet maske, 6 adet vibratör, 8 adet tasma, 1 adet beyzbol sopası, 11 adet kondom, 2 adet göz bandı, 1 adet Çarkıfelek, 24 adet bağlama ipi, 2 adet ağızlık, kağıt bileklikler, maskeler, 1 adet halka askıya el konuldu.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 6

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişiyi gözaltına aldı. Müşteri olarak gece kulübünde bulunan 23 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Partiyi organize eden, ve partide çalışan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 7

YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİLERE SINIRDIŞI

Serbest bırakılan müşteriler arasında bulunan 4'ü kadın 4'i erkek yabancı uyruklu 8 kişi deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 8

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Tutuklanan parti organizatörleri Tolga T. ile Laden S.'nin polisteki ifadeleri ortaya çıktı. İkilinin Kadıköy'de oturdukları evi de partide ele geçirilen cinsel içerikli materyallerle döşedikleri belirlendi. Poliste verdikleri ifadelerinde konservatuvar mezunu olduklarını iddia eden şüphelilerin, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 9

"BİZİM PARTİLERİMİZDE İSTEYEN TASMA TAKAR İSTEYEN ELİNE KIRBACI ALIR"

Seçtikleri yaşam biçimi doğrultusunda yaşadıklarını anlatan şüphelilerin, daha önce de böyle partiler düzenlediği öğrenildi. Partilerinde gerçek cinsel birlikteliklerin olmadığını anlatan şüpheliler “İnsanlar partiye gelerek fantezilerini gerçekleştiriyorlar. İlişkiye girmiyorlar. Kimi köle oluyor, kimi eline kırbacı alarak patron oluyor. İsteyen kendine kelepçe taktırıyor. Boynuna tasma taktıran bile var" dedikleri belirtiliyor. Şüphelilerin kimseye zorla bir şey yaptırmadıklarını söyleyerek “Yaptığımız, işlediğimiz bir suç yok" şeklinde konuştukları öğrenildi.

Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı - 10

Öte yandan şüphelilerin düzenlendikleri partilerle gündeme gelen 'Fergio House' çetesinin kendilerine birlikte çalışmak için teklifte bulunduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu teklifi "Biz de gerçek cinsel birliktelik yok. Sadece fantezileri gerçekleştiriyoruz" diyerek kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

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