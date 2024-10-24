Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı

KAFESTE KIRBAÇLAMA, KELEPÇEYLE BAĞLAMA

Polis kamerası tarafından görüntülenen baskın anlarında parti sırasında bir kadının köle olarak boynundaki tasmayla bağlandığı ve demir bir kafesin içine konulduğu ardından da müşteriler tarafından kırbaçlandığı öğrenildi. Ayrıca, kelepçe standına bağlanan bir kişinin, bir kadın tarafından kırbaçlandığı ve bu görüntülerin de kayda alındığı tespit edildi.