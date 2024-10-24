Kafeste kırbaçlama, kelepçeyle bağlama! Beyoğlu'nda partiye baskın, 32 kişi gözaltına alındı
İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Partide bir kadının köle konumunda kafese konduğu ve para ödeyen müşteriler tarafından kırbaçlandığı tespit edildi. Partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edilirken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın sırasında ele geçirilen çok sayıda cinsel içerikli materyale polis tarafından el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda bir internet sitesi aracılığıyla şüpheliler Tolga T.(33) ve Laden S.'nin(29), cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediğini tespit etti.