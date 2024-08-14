Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor
Zonguldak açıklarında geçen yıl 19 Kasım'da batan Kafkamet adlı geminin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçasının Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonrası 20'sinin hayvana ait olduğu belirlendi. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları ise sürüyor.
Zonguldak Valiliği'nden, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan "Kafkametler" adlı yük gemisinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.