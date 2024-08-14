Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor

Zonguldak açıklarında geçen yıl 19 Kasım'da batan Kafkamet adlı geminin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçasının Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonrası 20'sinin hayvana ait olduğu belirlendi. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları ise sürüyor.

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 1

Zonguldak Valiliği'nden, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan "Kafkametler" adlı yük gemisinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 2

Valiliğin açıklamasında, Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü 12 kişilik Türk mürettebatıyla Aliağa Limanı'na götüren yük gemisinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı'nda askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battığı anımsatıldı.

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 3

Arama kurtarmanın beşinci gününde gemideki 5 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı, diğer 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 14 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Aras Aras Salvage Gemi-Enkaz Kurtarma şirketinin Kafkametler gemisinde enkaz kaldırma faaliyetlerine dahil olduğu ve süreçte yaklaşık 1421 ton enkazın kaldırıldığı belirtildi.

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 4

KEMİKLERDEN 20'Sİ HAYVAN AİT ÇIKTI

Açıklamada tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçasının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. 

Yapılan incelemeler sonucunda 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlendi; kalan 44 kemik parçasının incelemeleri ise devam ediyor.

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 5

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemeler sonucunda, 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlenmiş olup, kalan 44 parça kemiğin incelemeleri ise devam etmektedir. Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibarıyla enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 6
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 7
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 8
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 9
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 10
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 11
Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor - 12
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