Kafkametler'in enkazı kaldırıldı: Kayıp 7 kişi hala aranıyor

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:



"Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemeler sonucunda, 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlenmiş olup, kalan 44 parça kemiğin incelemeleri ise devam etmektedir. Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibarıyla enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir."