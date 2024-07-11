Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor

Zonguldak'ta geçen yıl batan kuru yük gemisi Kafkametler'in 7 personeline hala ulaşılamadı. Kazadan 8 ay sonra su altındaki gemide inceleme sürüyor. Son olarak geminin parçalara ayrılan 200 tonluk bölümü yüzeye çıkarıldı.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 1

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023’te Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan Kafkametler isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 2

Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 3

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 4

Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 235 gündür devam ediyor.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 5

SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ

Kafkametler’in ortaya çıkan son telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 6

Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 7

ÇIKARILAN PARÇALAR DETAYLI İNCELENECEK

Daha önce üstünde Kafkametler yazısı görülen kaptan köşkü çıkarılan ve deniz altında zincir atarak parça parça yüzeye çıkarma işlemi süren gemiyle ilgili Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çalışma bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 8

Geminin su altında kesilerek parçalara ayrılan kısımlarından, yaklaşık 200 ton ağırlığında olan yaşam mahali ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmı kurtarma vincinin dubasına alındı. Çalışmalar sürerken şimdiye kadar kayıp olan mürettebat üyelerine ait cenaze bulunamadı.

Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor - 9

Çıkarılan parçalar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı.

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