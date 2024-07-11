Kafkametler'in karaya çıkarılan kısımlarında inceleme yapılıyor
Zonguldak'ta geçen yıl batan kuru yük gemisi Kafkametler'in 7 personeline hala ulaşılamadı. Kazadan 8 ay sonra su altındaki gemide inceleme sürüyor. Son olarak geminin parçalara ayrılan 200 tonluk bölümü yüzeye çıkarıldı.
Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023’te Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan Kafkametler isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi.