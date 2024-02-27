Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Karabudak, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Atık kağıt toplarken, esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Karabudak, seçmenden destek istedi.

Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor - 1

Gaziantep'te yaşayan Ramazan Budak (32), Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni birinci sınıfta bıraktıktan sonra Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde (GATEM) çay ocağı işletmeye başladı.

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Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor - 2

Uzun yıllar burada esnaflık yapan Karabudak, işleri beklediği gibi gitmeyince 2020 yılında çay ocağını kapatarak, atık kağıt toplayıcılığı yapmaya başladı.

Bölgede atık karton ve kağıt toplayarak geçimini sürdüren Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler, İl Seçim Kurulu'na giderek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor - 3

Karabudak, evraklarını teslim etmesinin ardından afiş ve broşürler bastırarak, seçim çalışmalarına başladı.

Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor - 4

Kentin farklı bölgelerinde el arabası ile dolaşarak atık kağıt toplayan Karabudak, aynı zamanda da gittiği yerlerde kendisini tanıtarak, esnafın ve vatandaşların desteğini isteyip seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor - 5

ATIK KAĞIT DEPOSU SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ OLDU

4 yıl önce çay ocağı olarak kullandığı iş yerini atık kağıt deposuna çeviren Karabudak, afişini astığı iş yerini seçim koordinasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.

Tüm Gazianteplilerden destek istediğini belirten Karabudak, "Toplumun sorun yaşadığı tüm sorunlara çözüm olmak istiyorum. Trafik başta olmak üzere sorunları çözmek için aday olduğumu belirtiyorum. Bana oy veren de vermeyen de sağ olsun. Ben tüm kesimleri kucaklayacağım.'' diye konuştu.

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