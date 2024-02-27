Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor

ATIK KAĞIT DEPOSU SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ OLDU

4 yıl önce çay ocağı olarak kullandığı iş yerini atık kağıt deposuna çeviren Karabudak, afişini astığı iş yerini seçim koordinasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.

Tüm Gazianteplilerden destek istediğini belirten Karabudak, "Toplumun sorun yaşadığı tüm sorunlara çözüm olmak istiyorum. Trafik başta olmak üzere sorunları çözmek için aday olduğumu belirtiyorum. Bana oy veren de vermeyen de sağ olsun. Ben tüm kesimleri kucaklayacağım.'' diye konuştu.