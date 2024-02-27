Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı oldu: El arabası ile seçim çalışması yapıyor
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Karabudak, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Atık kağıt toplarken, esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Karabudak, seçmenden destek istedi.
Gaziantep'te yaşayan Ramazan Budak (32), Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni birinci sınıfta bıraktıktan sonra Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde (GATEM) çay ocağı işletmeye başladı.