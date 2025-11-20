Kağıt yüklü TIR uçuruma yuvarlandı: İki ölü

20.11.2025 13:57

DHA

Bursa'nın İznik ilçesinde kağıt yüklü TIR uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi öldü.

Bursa'da kağıt yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

 

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolunda meydana geldi.

İznik yönüne seyir halinde olan Ramazan Erşahin idaresindeki 35 CEL 044 plakalı kağıt yüklü TIR, yokuşta seyrederken kontrolden çıktı.

 

Uçuruma yuvarlanan TIR, taklalar atarak durdu.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü ile yanındaki Cafer Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kabinde sıkışan iki kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için ekipler çalışma başlattı.