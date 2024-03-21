Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları
Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye Başkanı kimdir? Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kağıthane Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları..
KAĞITHANE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Kağıthane Belediyesini 135.776 alınan oy ve %54.40 oy oranı ile AK Parti adayı Mevlüt Öztekin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %54.40
- İyi Parti %31.12
- HDP %5.45
- Saadet Partisi %3.50
- BBP %2.11
- DSP %2.08
- Diğer %1.33