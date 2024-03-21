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Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları

Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye Başkanı kimdir? Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kağıthane Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları..

Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları - 1

KAĞITHANE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Kağıthane Belediyesini 135.776 alınan oy ve %54.40 oy oranı ile AK Parti adayı Mevlüt Öztekin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %54.40
  • İyi Parti %31.12
  • HDP %5.45
  • Saadet Partisi %3.50
  • BBP %2.11
  • DSP %2.08
  • Diğer %1.33

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları - 2

KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin Kimdir?


1981 doğumlu, aslen Sivas Koyulhisar’lı olan Öztekin, ilk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamladı. 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatında öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu.

2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Üniversitede “algoritma ve veri tabanı” üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları - 3

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEVLÜT ÖZTEKİN
  • TONGUÇ ÇOBAN
  • SİBEL UZUN
  • MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
  • OKTAY ÖNDEŞ
  • AYDIN KEYF
  • AŞKIN DEDE
  • BURHAN ASAF ŞAFAK
  • BURHAN DAMARLI
  • ALİ GEZER
  • KUBİLAY DAĞLAR
  • SEMA YETGİN
  • FERİDUN AKBAY
  • MEHMET ENES KARAKAYA
  • FAHRETTİN BİLGİÇ
  • CUMHUR KURT
  • ÖZLEM VARLI YILMAZ
  • MUSTAFA AVCI
  • HALİD ÖZGÜR ATAK
  • NEVZAT GÜRSOY
Kağıthane Belediyesi hangi partide? Kağıthane Belediye başkanı kimdir? Kağıthane Belediye başkan adayları - 4

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