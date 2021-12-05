Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza

Haberler - İHA - DHA 05.12.2021 - 12:09
D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Mecidiyeköy istikametinde gerçekleşen kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, karayolunda plakalı otomobille seyir halinde olan Şemsettin S. yol ayrımına geldiği esnada gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada kullanılamaz hale gelen araçtaki yaşlı sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı.
Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Okmeydanı -Mecidiyeköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.