Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haberler - İHA - DHA 05.12.2021 - 12:09

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 1

D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Mecidiyeköy istikametinde gerçekleşen kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 2

Edinilen bilgiye göre, karayolunda plakalı otomobille seyir halinde olan Şemsettin S. yol ayrımına geldiği esnada gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 3

Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 4

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 5

Kazada kullanılamaz hale gelen araçtaki yaşlı sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 6

Yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 7

Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 8

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Okmeydanı -Mecidiyeköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 9

Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 10

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 11
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 12
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 13
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 14
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 15
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 16
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 17
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 18
Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza - 19

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