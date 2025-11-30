Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde sopalı dehşet
30.11.2025 10:12
DHA
İstanbul Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosikletli ile taksici arasında kavga çıktı. Sopalı kavgada yaralanan motosiklet sürücüsünün başına 6 dikiş atıldı. Taksici ise gözaltına alındı.
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde motosikletiyle ilerleyen Muhammed Zeki Mustafa, sağ şeritte seyrettiği sırada taksici Mehmet D., ile tartıştı.
İddiaya göre, taksici aracını motosikletin önüne kırdı.
Ani fren yapmak zorunda kalan Mustafa, taksiciye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Bir süre sonra taksinin kendisini çok yakın takip ettiğini gören Mustafa, sürücüyü uyarmak için gaza basıp ani fren yaptı.
Taksici Mehmet D.’nin "Sağa çek" işareti üzerine Mustafa, yol kenarında durdu. Mustafa, motosikletten inip kaskını çıkardığı sırada taksici, bagajdan sopa çıkararak Mustafa'ya saldırdı.
Başına ve koluna sopa darbesi alarak yaralanan Mustafa’yı çevredeki sürücüler araya girerek olay yerinden uzaklaştırdı.
BAŞINA 6 DİKİŞ ATILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mustafa’yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Başına 6 dikiş atılan Mustafa, tedavisinin ardından darp raporu aldı.
Mustafa'nın şikayetçi olması üzerine taksici Mehmet D., gözaltına alındı.
"SOPAYLA SALDIRDI"
Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Mustafa, hiçbir şekilde taksiciye vurmadığını ve sözlü bir tartışma yaşanmadığını dile getirdi.
Taksicinin arabadan indiği gibi sopayla kendisine vurmaya başladığını dile getiren Mustafa, "Benim kafama 6 dikiş atıldı. Kolumda da zedelenmeler mevcut." dedi.