Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde sopalı dehşet

Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Mustafa, hiçbir şekilde taksiciye vurmadığını ve sözlü bir tartışma yaşanmadığını dile getirdi.

Taksicinin arabadan indiği gibi sopayla kendisine vurmaya başladığını dile getiren Mustafa, "Benim kafama 6 dikiş atıldı. Kolumda da zedelenmeler mevcut." dedi.