Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi.