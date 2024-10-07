Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler
İstanbul Kağıthane'de trafikte seyir halindeyken husumetlileri tarafından önü kesilen bir kişi, çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi.