Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler

İstanbul Kağıthane'de trafikte seyir halindeyken husumetlileri tarafından önü kesilen bir kişi, çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 2

Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü dövdü ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 3

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 4

Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 5

Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 6

Saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.

Kağıthane'de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdüler - 7
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