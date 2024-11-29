Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı

Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu.



Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak dövdü. Hastenelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.