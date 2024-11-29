Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı
İstanbul Kağıthane'de yaşayan 29 yaşındaki Özbekistanlı Madina D. 1 yıl önce ayrıldığı 26 yaşındaki eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde dövüldü. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunarak taşla saldırdı.
Olay, dün saat 00.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan’dan ayrıldı.