Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 29 yaşındaki Özbekistanlı Madina D. 1 yıl önce ayrıldığı 26 yaşındaki eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde dövüldü. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunarak taşla saldırdı.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 1

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan’dan ayrıldı.

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Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 2

Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu.

Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak dövdü. Hastenelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 3

Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında kadın çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı.

Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü.

Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi olan ve polise şikayette bulunan kadın ardından taburcu edildi.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 4

TAKSİDE BIÇAKLA DÖVÜP KAÇTI

Polis ekipleri saldırganı aradığı sırada Muhammet Onur Mutkan, dün saat 20.00 sıralarında kadının kapısının önünde ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 5

Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mutkan’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının bir kez daha şikayetçi olduğu Mutkan, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 6

SERBEST KALIR KALMAZ KAPIYA DAYANDI

Emniyetten çıkar çıkmaz saat 00.00 sıralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının kapısının önüne gelen Mutkan, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim. Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim. Birazcık şerefin varsa ararsın gelirler. Beni böyle mi vazgeçireceksin" diyerek kadına defalarca taş fırlattı.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 7

O sırada Mutkan’ın yanına gelen bir vatandaş ona tepki gösterip ayrıldı.

Dehşet anları kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Madina D. (fotoğrafta) KADES uygulamasından polis ekiplerine ihbarda bulundu ancak Mutkan, yine kaçtı.

Kağıthane'de eski sevgili dehşeti! Takside öldüresiye dövdü, serbest kalınca evini bastı - 8

“NE HAKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR"

Olayla ilgili yaşadıklarını kayda alan Madina D., “Bir insan gücü yetmeyen bir insanı nasıl böyle defalarca dövebilir bilmiyorum. Kaburganımın kırdırıldığını hissettim. Nefes alamıyorum. Dövdü ama mahkeme içeriye almıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Sen beni ne hakla acımazsızca dövebiliyorsun." ifadelerini kullandı.

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