Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi

İstanbul'da iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Akşam saatlerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi. Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı. Olayı duyan çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 1

İstanbul Kağıthane'de çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelledi.

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Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 2

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 3

Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı.

Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de ilçeri girmek için çaba sarf etti. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 4

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla 4. kata çıktı.

İtfaiye kağısı açılmayan daireye camdan girmeyi denedi.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 5

Daireye camdan giren itfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 6

İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 7

"ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ"

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi.

Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu.

Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi - 8

İki arkadaş ise çamaşır makinesinin çalışırken titreşimle, önüne geldiği kapının açılmasını engellediğini anlattı.

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