Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi

Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı.



Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de ilçeri girmek için çaba sarf etti. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.