Kağıthane'de ilginç olay! "Yürüyen çamaşır makinesi" eve girişi engelledi
İstanbul'da iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Akşam saatlerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi. Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı. Olayı duyan çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.
İstanbul Kağıthane'de çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelledi.