Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı
İstanbul Kağıthane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün durduramadığı hafif ticari araç otomobile çarptı. Kazanın ardından kavga çıktı. Otomobilden inen dört kişi, hafif ticari aracın sürücüsüne saldırdı. Dört kişi tarafından dövülen sürücü bir süre sonra geri dönüp, elindeki sopayı otomobilin camına sapladı.
Kağıthane’de meydana gelen trafik kazası sonrası bir otomobilden inen dört kişi, diğer sürücüye saldırdı.Olay, dün saat 03.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.