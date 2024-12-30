Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı

İstanbul Kağıthane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün durduramadığı hafif ticari araç otomobile çarptı. Kazanın ardından kavga çıktı. Otomobilden inen dört kişi, hafif ticari aracın sürücüsüne saldırdı. Dört kişi tarafından dövülen sürücü bir süre sonra geri dönüp, elindeki sopayı otomobilin camına sapladı.

Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı - 1

Kağıthane’de meydana gelen trafik kazası sonrası bir otomobilden inen dört kişi, diğer sürücüye saldırdı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı - 2

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kazanın ardından araçtan inen dört kişi, kendisine çarpan aracın sürücüsünü sokak ortasında dövdü.

Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı - 3

CAMA SOPA SAPLADI

Saldırganların elinden kurtulan sürücü, bir süre sonra sopa alarak olay yerine geri geldi.

Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı - 4

Kendisini döven dört kişinin indiği aracı hedef alan sürücü, sopayı cama sapladı.

Ardından uzaklaşan sürücü, küfür ve hakaretler ederek tehditte bulundu.

Mahallelinin ayağa kalktığı o kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kağıthane’de kaza sonrası kavga: Sopayı aracın camına sapladı - 5

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kovalamaca sonucu uzaklaşan sürücü daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede gelen ekipler, tarafları bir araya getirdikten sonra kazayla ilgili tutanak tuttu.

Yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER