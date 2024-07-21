Kağıthane'de kiracı dehşeti: Evi boşaltırken yıktı geçti
Kiracı ve ev sahiplerinin kavgaları devam ediyor. İstanbul Kağıthane'de ev sahibi ile tartışan kiracı, boşaltırken evi adeta talan etti. Camı çerçeveyi indiren evdeki malzemelere hasar veren kiracı hakkında ev sahibi şikayette bulundu.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.
Ev sahibi Erdoğan H., 7 yıl önce Aykut K.’ye dairesini kiraya verdi. Evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi Erdoğan H. arasında bir ay öncesinde ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma çıktı.