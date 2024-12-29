Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar

İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüdükleri sırada takip edildiklerini düşünen 3 kişi, arkadaşlarını çağırıp sivil polis ekibine tepki gösterdi. Memurların polis olduğunu söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerde bulunan 6 şüpheli, polise saldırarak elini çatlattı. Toplamda 27 suç kaydı olan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 1

Sultan Selim Mahallesi’nde 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli takibi yapmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 2

"NEDEN PEŞİMİZDEN GELİYORSUN?"

O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine "Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 3

POLİSE SALDIRIP ELİNİ ÇATLATTILAR

Ekip, polis olduğunu söyleyerek önünü kesen 3 kişiye uzaklaşmasını söyledi. Ancak olay yerinden ayrılmayan 3 kişi, üzerine yürüdüğü polise küfür ve hakaret etti.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 4

Tehditlerde de bulunarak saldırgan tavırlar sergileyen 3 kişi arkadaşlarını olay yerine çağırdı. 6 kişi polis memuruna saldırdı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 5

Saldırı sırasında şüphelilerin kolundan ve yakasından çekiştirerek sıkıştırıp saldırdıkları polis memurunun elininin çatladığı öğrenildi.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 6

ŞÜPHELİLERİN 27 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Takviye polis ekibinin olay yerine gelmesi üzerine 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 7

Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini dövmeye çalıştı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 8

Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 9

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 10

6 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar - 11

Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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