Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar

"NEDEN PEŞİMİZDEN GELİYORSUN?"

O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine "Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.