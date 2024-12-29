Kağıthane'de olaylı gece: Polise saldırıp elini çatlattılar
İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüdükleri sırada takip edildiklerini düşünen 3 kişi, arkadaşlarını çağırıp sivil polis ekibine tepki gösterdi. Memurların polis olduğunu söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerde bulunan 6 şüpheli, polise saldırarak elini çatlattı. Toplamda 27 suç kaydı olan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Sultan Selim Mahallesi’nde 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli takibi yapmaya başladı.