Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti!

Kağıthane'de 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunlardan ikisi Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johnson'un 20. kattaki dairesine isabet etti. Olayla ilgili polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti! - 1

10 Ekim Perşembe günü Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde gece saatlerinde cadde üzerinde 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler yanlarındaki silahlarla çevreye rastgele ateş açtı.

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Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti! - 2

Aynı cadde de bir rezidansın 20. katında yaşayan Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johson'un dairesinin camına da 2 kurşun isabet etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti! - 3

AMERİKALI BASKETBOLCUNUN EVİNE İSABET ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 3 şüphelinin kendi arasında tartıştıktan sonra çevreye rastgele ateş açtıkları, açılan ateş sonucu kurşunların Stanley Johson'un kaldığı daireye isabet ettiği tespit edildi.

Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti! - 4

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri, kavga eden 3 şüphelinin kimliğini belirledi. S.K. (18), S.K. (16) ve F.Ö. (16) 12 Ekim Cumartesi günü olayda kullanılan silahlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan S.K. ve F.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, S.K. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti! - 5
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