Kağıthane'de silahlı kavga: ABD'li basketbolcunun evinin camlarına 2 kurşun isabet etti!
Kağıthane'de 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunlardan ikisi Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johnson'un 20. kattaki dairesine isabet etti. Olayla ilgili polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
10 Ekim Perşembe günü Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde gece saatlerinde cadde üzerinde 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler yanlarındaki silahlarla çevreye rastgele ateş açtı.