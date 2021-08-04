Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu

Kağıthane'de bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen iş yerine ait köpek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlara rağmen köpek kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı - DHA 04.08.2021 - 09:13

Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 1
Kağıthane'de bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 2
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 3
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 4
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iş yerine ait köpek dumandan etkilendi.
Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 5
Polis ve gece bekçisi baygın haldeki köpeğe oksijen vermeye çalışsa da bekçi köpeği kurtarılamadı. Köpeğin sahibi uzun süre ağladı.
Kağıthane'de yangın: Herkes onun için seferber oldu - 6

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