Kağıthane'deki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

13.11.2025 12:55

DHA

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

 

Patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı ve dairede yangın çıktı.

DHA

Patlamayla etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.

 

Patlamanın yaşandığı dairede yaşadığı belirlenen bir kişi ise yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

PATLAMA ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA

Görüntülerde, şiddetli bir şekilde patlama olduğu ve beton parçalarının sokağı savrulduğu anlar görülüyor.

 

Patlamanın şiddetiyle vatandaşların dışarı çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.