Kağıthane'deki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
13.11.2025 12:55
DHA
İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.
DHA
Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı ve dairede yangın çıktı.
DHA
Patlamayla etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.
Patlamanın yaşandığı dairede yaşadığı belirlenen bir kişi ise yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
PATLAMA ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.