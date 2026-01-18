Kağıthane'deki kanlı pusuda ayrıntılar ortaya çıktı. GPS'le adım adım takip etmişler

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tunçel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.