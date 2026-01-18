Kağıthane'deki kanlı pusuda ayrıntılar ortaya çıktı. GPS'le adım adım takip etmişler
18.01.2026 13:47
İHA
İstanbul'un göbeğinde yaklaşık 40 kurşunlu öldürülen Burak Tunçel cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti.
40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tunçel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
KANLI PUSUDAN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi.
Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi.
Öte yandan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel’in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.