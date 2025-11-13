Kağıthane'deki patlamanın izleri gün ağarınca ortaya çıktı
13.11.2025 09:32
DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 6 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamanın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın ikinci katında dün saat 22.00 sıralarında patlama oldu.
Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi. Bir kişinin yaralandığı patlamanın izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü. Binada ve çevrede camlar kırıldı. İki otomobilde de hasar oluştu.
"BİNANIN İÇİNDEN ATEŞ TOPU YÜKSELDİ"
Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan bir kişi "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu." diye konuştu.
Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.