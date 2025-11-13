Kağıthane'deki patlamanın izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan bir kişi "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu." diye konuştu.

Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.