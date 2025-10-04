Kahramanlık Psikolojisi: “Sıradan” insanlar nasıl değişim yaratır?
Psikoloji araştırmaları yaşanan olaylar karşısında sessizliğin görünmez bir bedeli olduğunu söylüyor: Ahlaki yaralanma. Uzmanlara göre “doğru olanı yapmak” sadece dünyayı değil, insanın kendisini de iyileştiriyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, yazdı.
Filistin'deki soykırım görüntüleri sosyal medyada akarken, dünyanın dört bir yanından farklı kültür ve coğrafyalardan milyonlarca insan bir şey yapma ihtiyacı hissetti. Avrupa sokaklarında yüz binlerce kişi yürüdü. Fransa, Norveç, İspanya ve İrlanda Filistin'i tanıdı. Kararlılık Filosu (Sumud Flotilla) Gazze'ye insani yardım götürmeye çalıştı, çalışıyor. Üniversite öğrencileri diploma törenlerinde soykırım karşıtı eylemler yaptılar, bazı Batılı üniversitelerin kampüslerinde çadırlar kuruldu.
Bir yandan da milyonlarca insan izledikleri görüntüler karşısında ekranların karşısında üzüntü ve şaşkınlıkla herhangi bir şey yapamadı ya da bir kısmı ise "Ben ne yapabilirim ?" sorusunu kendisine sordu ama ne yapacağını bilemedi veya bir cevap bulamadı.