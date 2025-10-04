Kahramanlık Psikolojisi: “Sıradan” insanlar nasıl değişim yaratır?

BUGÜNDEN BAŞLAMAK

Kahramanlık bir anda olmuyor, alıştırmalarla gelişiyor:



· Bugün kendinize sorun: "Benim değerlerim ne ve karşılaştığım kötülükler karşısında değerlerime uygun tavır ne?" Unutmayın haklı olmak bize her şeyi yapmak değildir.



· Küçük başlayın: Bir paylaşım, bir bağış, bir konuşma, seçici olmak vb. Bir şeye karşı çıkmak aşırıya gitmek de değildir. Her küçük davranış kaslarınızı güçlendirir.



· Dayanışma içinde olun: Yalnız değilsiniz. Aynı şeyi hissedenlerle bir araya gelin.



· Kendinize karşı şefkatli olun: Her şeyi yapamayız ama hiçbir şey yapmamak zorunda da değiliz.



Gelecekte geriye baktığınızda, "O günlerde ben ne yaptım?" sorusuna vereceğiniz cevap, bugün vereceğiniz kararlara bağlı.



Sıradan insanlar, sıra dışı zamanlarda, sıradan eylemlerle tarih yazarlar.



Siz hangi tarafında olmak istersiniz?