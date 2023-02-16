Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Adıyaman taşınıyor

"İLÇE FAY HATTINDAN DAHA UZAK BİR ALANA TAŞINACAK"

İlçe merkezinin fay hattına uzak bir alana taşınmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Orada vatandaşları teskin etmek, burada büyük bir felaketin olduğunu anlatmak için yapılan haberi böyle abartarak gösterdiler. Bu gerçeği yansıtmamakta. Ayrıca ilçe merkeziyle ilgili yapılan tespitlerde yüze 20'si hariç binaların ya ağır hasar ya yıkık ya da az hasarlı olduğu yapılan tespitlerden anlaşılmakta. Orada sanki şehir merkezini alıp başka bir ile taşıyacakmış gibi anlamışlar, öyle değil. İlçe merkezinin kendi alanında değil hemen yanında veya yakınında bulunan fay hattından uzak bir alana taşınması söz konusu."