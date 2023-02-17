Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bini aştı

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edildi, 172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı.