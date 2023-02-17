Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 40 bini aştı

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.



Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.



