Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 41 bin 20'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 1

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 2

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 3

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 4

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 40 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 5

Depreme ilişkin son bilgileri paylaşan AFAD, can kaybının 41 bin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 6

Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirten Sezer, ''800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 7

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an itibarıyla tamamlanmış durumda.'' diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 8

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 9
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER