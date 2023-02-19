Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı

Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirten Sezer, ''800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.