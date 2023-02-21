Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 42 bin 310'a yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 1

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 2

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 3

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 4

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 5

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 414 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 6

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 7

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 448 bin 018 depremzedenin tahliye edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 8
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 9
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı - 10

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