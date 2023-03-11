Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN 1619 KİŞİ VAR"

Depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, "Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir." dedi.