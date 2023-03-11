Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 1

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 2

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 3

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 4

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 5

Depremlerin ardından  bölgede13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 6

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bunların 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 7

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN 1619 KİŞİ VAR"

Depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, "Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 8

AFAD, deprem bölgesinde şu an kadar 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kurulduğunu açıkladı. Bölgede barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 598, tahliye olan kişi sayısı ise 1 milyon 971 bin 589 olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bini aştı - 9

Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı ise 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

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