Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli ve Edirne'de emlak satışları arttı

OLASI İSTANBUL DEPREMİNİN DE ETKİSİ BÜYÜK

Sosyal medyada "İstanbul'da bir deprem oldu olacak" gibi paylaşımların insanların göç güdüsünü daha da artırdığının altını çizen Başpınar, "İnsanlar arayışlara giriyor. 'Deprem riski olmayan iller' diye çeşitli listeler paylaşılmaya başlandı. Bunun içerisinde Trakya illeri de var. İnsanlar bunları gördükçe bu sefer o imkanı değerlendirmek üzere bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bununla ilgili Kırklareli'nde emlak fiyatlarında depremden bugüne kadar yüzde 20 ve 25 oranında artışlar yaşandı." dedi.