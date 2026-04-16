Kahramanmaraş okul saldırısında ölenlere gözyaşlarıyla veda
16.04.2026 12:37
Son Güncelleme: 16.04.2026 13:45
NTV - Haber Merkezi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler, son yolculuklarına uğurlanıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlere bugün veda ediliyor.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
YUSUF TARIK GÜL'E VEDA
Saldırıda yaşamını yitiren beşinci sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.
Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.
Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, baba Burak, anne Kezban Gül ile yakınları ve siyasiler katıldı.
KENDİNİ SİPER EDEN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.
Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Camisi'ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.
ŞURANUR SEVGİ'NİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Saldırıda yaşamını yitirenlerden beşinci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için ise Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı'nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.
Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.
Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Mersinli, saldırı sonrasında intihar etti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dün bilgi verirken, Mersinli'nin iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.