Kahramanmaraş okul saldırısını yapan İsa Aras Mersinli kimdir?

17.04.2026 16:11
Türkiye, 15 Nisan sabahı Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle sarsıldı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda dehşet saçan ve 9 kişinin ölümüne neden olan saldırganın, aynı okulda okuyan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli olduğu öğrenildi. İşte İsa Aras Mersinli'nin kim olduğu, saldırıyı nasıl yaptığı, sosyal medya paylaşımları, babasının ifadeleri ve saldırının başından sonuna tüm ayrıntılar.
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yaralandığı saldırıyı aynı okulun son sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği ortaya çıktı. Peki, İsa Aras Mersinli kimdir, saldırıyı neden ve nasıl yaptı?
İSA ARAS MERSİNLİ KİMDİR?
Ayser Çalık Ortaokulu'nda okuyan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 8. sınıf öğrencisi. Okula yanında getirdiği 5 adet silah ve 7 adet yedek şarjörle girerek dehşet saçtı.
Yaşamını yitirenlerin biri öğretmen 8'i ise öğrenci. Saldırgan İsa Ara Mersinli'de olayın ardından hayatın kaybedenlerden biri.
OKUL SALDIRISI NASIL OLDU?
Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı. Saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplamda 9 kişi öldü.
Saldırgan sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Vali Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Hastanelerde tedavi altına alınan 11 yaralının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 9'unun ise tedavilerin sürdüğünü belirtildi.
Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Saldırgan beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfta çok sayıda kişiyi vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi.
BABASI ESKİ POLİS, ANNESİ ÖĞRETMEN
Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin babasının eski polis, annesinin ise edebiyat öğretmeni olduğu ortaya çıktı.
Olayın ardından failin babası Uğur Mersinli tutuklandı, annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.
KULLANDIĞI SİLAHLAR BABASININ ÇIKTI
Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu öğrenildi.
İsa Aras Mersinli'nin babası, silahların kendisine ait olduğunu kabul etti.
"SİLAHLARA İLGİSİ VARDI"
Silahların kilitli yerde bulunduğunu ancak oğlunun bu kilitli kutuya nasıl ulaştığını bilmediğini iddia eden baba Mersinli, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." dedi.
"OĞLUMA BİR KAÇ EL ATIŞ YAPTIRDIM"
“Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu.” diye ifadesine devam eden tutuklu babanın “Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.” dediği öğrenildi.
SAVAŞ OYUNLARINA İLGİSİ VARMIŞ
Oğlunun savaş oyunlarına meraklı olduğunu dile getiren Mersinli, "Odasına girdiğimde sürekli oyun oynardı. Ben İngilizce bilmiyorum ama o İngilizce'ye çok hakimdi. Çok fazla oyun sayfasına ve siteye giriyordu. Orada ne yaptığını ve nelere dahil olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Mersinli, oğlunun uzun süredir sorunları olduğunu ve psikoloğa gittiğini dile getirip şöyle devam etti:
"Psikolog ile yaptığı görüşmelerde olağanüstü bir durum olmadığı ifade edildi. Bana bu şekilde bilgi verildi. Ergenlik ve sınav stresi ile ilgili sorunlar vardı. Böyle olacağını tahmin edemezdim."
ABD'DEKİ ELLİOT RODGER KATLİAMINA ATIFTA BULUNMUŞ
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.
Elliot Rodger, 23 Mayıs 2014'te ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, 14 kişiyi yaralamıştı.
22 yaşındaki saldırganın katliamdan önce internete yüklediği videoda "Yarın insanlıktan intikamımı alacağım gün olacak" dediği ortaya çıkmıştı.
BİLGİSAYARINDA SALDIRI YAPACAĞINA DAİR NOTLAR BULUNDU
15 Nisan 2026 tarihinde saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin bir intihar tonu şimdilik ortaya çıkmadı. Savcılık, 16 Nisan 2026 tarihinde, bilgisayarında saldırı yapacağına dair notlar buldu ve ayrıntılar tam olarak açıklanmadı.
Saldırıdan sonra intihar eden Elliot Rodger, “manifesto” adı verilen bir günlük bıraktı. Rodger'in 140 sayfayı geçen günlüğünde, küçüklüğünden beri yaşadığı sorunlar anlatılıyor.
Sık sık okul değiştiren Rodger, okula gitmekten nefret ediyordu, akran zorbalığına uğradı ve okul arkadaşlarına karşı da düşmanlık besliyordu. Bilgisayar oyunlarıyla zaman geçiren Rodger'e, ailesinin verdiği bilgiye göre psikolojik sendrom teşhisi de konuldu.
ELLİOT RODGER'I MI ÖRNEK ALDI?
İsa Aras Mersinli, profil fotoğrafı için kullandığı, Elliot Rodger gibi, birden fazla silahla okula gelerek, arkadaşlarına saldırdı. Mersinli, kendi yaş grubundakileri hedef aldı, beşinci sınıflara saldırdı.
Mersinli, her ne kadar kendisine Rodger'i örnek almış gibi görünse de, iki saldırı farklı şekilde gelişti. Rodger, dairesinde önce iki ev arkadaşını, sonra da onların bir arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.