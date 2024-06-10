Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor
Kahramanmaraş'ta bir esnaf, antioksidan maddeler açısından zengin olan şeker kamışı suyu satışı yaparak hizmet veriyor.
Onikişubat ilçesi kültür merkezi yanında kendi iş yerinde şeker kamışı suyu satışı yapan esnaf Ali Bekmez, "Şeker kamışı suyu insan sağlığına faydalarının saymakla bitmez. Kanseri önlemekle birlikte mide sağlığını korur.Zorlu aşamalarından sonra Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyoruz" dedi.