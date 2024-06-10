Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, antioksidan maddeler açısından zengin olan şeker kamışı suyu satışı yaparak hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 1

Onikişubat ilçesi kültür merkezi yanında kendi iş yerinde şeker kamışı suyu satışı yapan esnaf Ali Bekmez, "Şeker kamışı suyu insan sağlığına faydalarının saymakla bitmez. Kanseri önlemekle birlikte mide sağlığını korur.Zorlu aşamalarından sonra Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 2

Bekmez, "Şeker kamışının faydasını saymak gerekirse, sağlıklı bir şeker. Kanseri önler. Mide sağlığını korur.

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 3

Solunum yolunu temizler. Cildi temizler. Bağışıklığı güçlendirir. Kahramanmaraş'a ilk olarak biz yapıyoruz.

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 4

Necip Fazıl Kültür merkezi civarında. Bunu yapmanın özel uğraşları var. Zorlu süreçlerden geçiyor" dedi.

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 5

Bekmez,"Özel bir makinesi var. Makineden sonra hiç suyu kalmıyor. Kahramanmaraş'ta Cemal kardeşimle ilk biz yapıyoruz

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 6

. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Şeker kamışını bir gün önceden hazırlıyoruz. Sabahleyin de çekimini yapıyoruz.

Kahramanmaraş'a giden kapış kapış alıyor! Yeni keşfetmeye başladılar, faydası saymakla bitmiyor - 7

Halk yeni yeni keşfetmeye başladı. Çoğu insan bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ama içenler de gayet memnun. Çok güzel olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı.

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