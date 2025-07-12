Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz'

Kahramanmaraş’ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Yeşilgöz Mesire Alanı, yapılan yeni yatırımlarla hem yerli hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz' - 1

Şehre 30 kilometredeki Yeşilgöz Mesire Alanı yaz mevsiminde vatandaşları serinletiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’de sosyal donatılar, yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, piknik masaları ve yeni otopark alanları gibi pek çok yenilik hayata geçirildi. Ayrıca bölgeye yapılan restoran binasının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam ediyor.

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Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz' - 2

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve Kahramanmaraş’a ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre illerden gelen turistlerin ilgisi de her geçen yıl artarken, yerel halk bölgedeki düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyor.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz' - 3

Öte yandan Yeşilgöz’ün suları hâlâ gizemini koruyor. Daha önce yapılan dalışlarda suyun kaynağına tam olarak ulaşılamadığı, derinliğin yaklaşık 45 metreye kadar indiği biliniyor. Bölge sakinleri, Yeşilgöz’ün korunarak gelecek nesillere aktarılması ve doğal yapısına zarar verilmeden turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor. Yeşilgöz, sunduğu serin ortamı, temiz havası ve doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta saklı bir cennet olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz' - 4
Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz' - 5
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