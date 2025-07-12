Kahramanmaraş’ın doğal güzelliği: 'Yeşilgöz'

Şehre 30 kilometredeki Yeşilgöz Mesire Alanı yaz mevsiminde vatandaşları serinletiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’de sosyal donatılar, yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, piknik masaları ve yeni otopark alanları gibi pek çok yenilik hayata geçirildi. Ayrıca bölgeye yapılan restoran binasının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam ediyor.