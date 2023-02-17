Kahramanmaraş'ın en zirvedeki dağ köyünde 130 evden 20 ev kaldı

"KAR YAĞIYORDU, TİPİ VARDI"

Deprem sabahı kar ve tipi olduğunu vurgulayan Cevdet Şahin, "Millet panik içinde kaldı. Kimi göçük altında bağırıyordu diğer yandan kar yağıyordu. Tipi vardı çok zordu. Kendi imkanlarımız ile çıkarabildiğimiz kadar çıkardık. Köyde yaklaşık 130 hane var, ancak 20 ev ayakta kalabildi. Hayat böyle devam edecek" dedi.