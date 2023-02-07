Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem: Son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu

Deprem felaketinde son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Oktay, can kaybının 2 bin 379'a yükseldiğini ve 14 bin 483 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremde teyit edilen 4 bin 758 binanın yıkıldığını belirten Oktay, daha önce açıklanan 6 bin 217 rakamının içinde 1400 kadar ihbarın olduğunu ancak bu rakamın teyit edilemediğinin altını çizdi. Oktay, enkazdan çıkarılanların sayısının ise 7 bin 840 olduğunu açıkladı.

Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.