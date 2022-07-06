Kahramanmaraş'ta avukatın attığı bardak kör etti

'SADECE KENDİMİ SAVUNDUM'

Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi.



Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" diye konuştu.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.