Kahramanmaraş'ta avukatın attığı bardak kör etti

Haberler - DHA 06.07.2022 - 11:15
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan bardak bir kişinin gözüne isabet etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi görme yetini kaybetti.
Olay, 3 Haziran'da alışveriş merkezindeki bir mekanda meydana geldi.
İddiaya göre, farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı.
Sol gözüne isabet eden Kurt, kanlar içinde kaldı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada ameliyat edilen Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı.
Kavgaya karışan kişiler arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay A.M'nin de olduğu belirlendi.
Oktay Kurt, hastanedeki tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu.
İfadesinde karşı masadaki kişilerin kendilerine küfrettiğini iddia eden Kurt, "Ben de bunun üzerine 'Kardeşim neden küfrediyorsun' dedim. 2-3 saniye geçmeden Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraştırken karşı taraf, bana vurmaya başladı'' diye konuştu.
Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi.
Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" diye konuştu.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.