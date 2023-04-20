Kahramanmaraş'ta depremin ardından tarım arazisinde obruk oluştu

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından tarım arazisinde obruk oluştu.
Nurhak ilçesinin kırsal kesimindeki Tatlar Mahallesi'ndeki 850 haneden 307'si yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı mahallede, dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.
Büyüklüğü ve çevreye verdiği hasarları gün geçtikçe daha da ortaya çıkan depremin, mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de obruk oluşturduğu görüldü.
Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk, dron ile görüntülendi.
Mahalle Muhtarı Kamil Gülle, Fay hattının bölgede çok büyük etkileri olduğunu, dağlardan kayaların koptuğunu belirterek şunları söyledi:
"Depremden sonra burada büyük bir obruk oluştu. Burası 15 metreydi. Yağmur yağışı nedeniyle toprak dolunca biraz daha derinlik azaldı. Burada ilk defa böyle bir obruk oluştu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Henüz inceleme de yapılmadı. Bölgede başka bir obruk daha oluşmuş. Şu an Nurhak genelinde depremin ardından iki obruk oluştu." diye konuştu.
Yaşadıklarının anlatmayla bitmeyeceğini ifade eden Gülle, depremin yarattığı korkuyu dile getirmekte güçlük çektiklerini kaydetti.
Gülle, obruk oluşan yerin tarım arazisi olduğunu, sahibinin inceleme yapılmasının ardından güvenli hale gelince tarlasını ekip biçeceğini söyledi.