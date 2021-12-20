Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 02:22 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 03:32

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 1

'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 2

Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ali Coşkun Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 3

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 4

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 23 araç 60 itfaiye erinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 5

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 7
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - 8

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