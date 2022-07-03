Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 21:25 | Son Güncelleme : 03.07.2022 - 21:46

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 2

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 3

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 4

Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 5

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.​​​​​​​

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 6
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 7
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 8
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 9
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 10
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 11
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın - 12

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