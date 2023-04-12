Kahramanmaraş'ta hayat konteynerlerde devam ediyor

6 Şubat'taki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta kurumlar arası koordinasyonla vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da bazı kurum ve özel kuruluşlar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.