Kahramanmaraş'ta hayat konteynerlerde devam ediyor

6 Şubat'taki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta kurumlar arası koordinasyonla vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.
Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da bazı kurum ve özel kuruluşlar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.
Depremlerde binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve bankalar, konteynerlerde ve mobil araçlarda vatandaşlara hizmet veriyor.
Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, bulundukları binanın depremde yıkıldığını ifade ederek, vatandaşa hizmet vermek için faaliyetlerini konteynerde sürdürdüklerini kaydetti.
Umutsuz olmadıklarını anlatan Damar, noterin olduğu binanın yıkıldığını ifade etti.
Çalışmalarını konteynerlerde sürdürdüklerini dile getiren Damar, "Makinalarımızı, bilgisayarlarımızı yeniledik. Vatandaşa hizmet etmeye gayret ediyoruz. İlk anda sirkülasyon azaldı. Ama şu anda canlanmaya başladı. Vatandaşın noterlik hizmetine olan talebi artmaya başladı. Eski halinde olmasa bile yavaş yavaş artmaya başladı." dedi.