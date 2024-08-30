Kahramanmaraş'ta ilginç keşif: 7 bin 600 yıllık çocuk ve bebek iskeletleri bulundu

"YAPIYI MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tekin, iskeletlerden birinin henüz bebek olduğunu bundan dolayı da yanında bir de mama kabı bulduklarına işaret ederek, "Geç Neolitik sonunda Toros Dağları'nın güneyinde hatta Musul'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ilginç bir mimari geleneği görüyoruz. Burası büyük yapı yaklaşık dört metre çapında bir daire. Çember ve ona ilintili küçük bir dikdörtgen odası var. Biz buna arkeolojide 'Tholos' adını veriyoruz. Bu dönemin simgesi. Fakat Türkiye'de şu anda devam eden kazılar içerisinde tek örnek elimizde böyle bir yapı var ve sağlam bir şekilde bu yapıyı mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz" dedi.