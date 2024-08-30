Kahramanmaraş'ta ilginç keşif: 7 bin 600 yıllık çocuk ve bebek iskeletleri bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri çocuk diğeri bebek iki insan iskeleti bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.