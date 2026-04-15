Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı. İşte olay yerinden ilk görüntüler
15.04.2026 14:31
Son Güncelleme: 15.04.2026 14:41
AA
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda 4 yaşamını yitirirken 20 kişi yaralandı. 8. sınıf öğrencisi babasına ait silahla saldırıyı düzenledi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...
Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki liseye gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda saldırı yaşandı.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek gerçekleştirdiğini 4 ölü, 20 yaralı olduğunu dile getirdi.
YARALILAR AMBULANSA ALINDI
Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.
VELİLER OKULA KOŞTU
Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu.
Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.
NTV yayınına bağlanan gazeteci Lokman Başcı; ilk gelen bilgilere göre, silahlı bir kişinin girdiği sınıfta ateş açtığını söyledi.
Başcı, saldırganın yakalandığını da söyledi.
Olay yerindeki ekiplerin çalışması devam ediyor.