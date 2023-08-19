Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 1

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 2

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 3 su tankı ve 300 personelle müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 4

Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 5

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 6

Uçak, helikopter ve yerden müdahaleyle yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Karartı, şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını - 7
Kahramanmaraş'ta orman yangını - 8
Kahramanmaraş'ta orman yangını - 9
Kahramanmaraş'ta orman yangını - 10
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