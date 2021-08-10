Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş Elibstan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Söğütlü Çayı taştı. Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra ahırları su bastı.

Anadolu Ajansı 10.08.2021 - 03:32 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 03:33

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 1
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağanağın taşkınlara neden olması sonucu, bazı ev ve iş yerleriyle ahırları su bastı.
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 2

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, kırsal Türkören ve Geçit mahallelerinden geçen Söğütlü Çayı taştı.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 3

Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra ahırları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı köylerde tedbiren elektrikler kesildi.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 4
Elbistan Belediyesi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 5

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, zarar gören tarım arazileri ile yolların olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gürbüz, AA muhabirine, ilgili tüm kurumların katılımı ile bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 6

Gerekli çalışmaları başlattıklarını, taşkınların iş makineleri ile kontrol altına alındığını ifade eden Gürbüz, herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - 7

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