Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 30'dan fazla araç zarar gördü.

Anadolu Ajansı 04.08.2021 - 15:00

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 1
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 2
Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 3
Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 4
Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 5

30'DAN FAZLA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 6
Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 7
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 8
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 9
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 10
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın - 11

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